ABD'de gözaltı merkezinde Kovid-19'a yakalanan İranlı bilim insanı ülkesine dönüyor
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ABD'de gözaltı merkezinde Kovid-19'a yakalanan İranlı bilim insanı ülkesine dönüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari'nin ülkeye dönmek üzere ABD'den ayrıldığını açıkladı.

ABD'de gözaltı merkezinde Kovid-19'a yakalanan İranlı bilim insanı ülkesine dönüyor
02.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:15

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari'nin ülkeye dönmek üzere ABD'den ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, ABD'de "ticari sırları çalmak" suçlamasıyla 2016'da hakkında soruşturma başlatılan ve beraat etmesine rağmen ülkesine dönmesine izin verilmeyen İranlı bilim insanı Asgari'nin bugün ABD'den ayrıldığını belirtti.

Zarif, paylaşımında "İyi bir haber. Doktor Sirus'u taşıyan uçak ABD'den havalandı. Değerli eşine ve ailesine tebrikler." ifadelerini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2016 yılında Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışan Asgari hakkında "ticari sırları çalarak İran'a aktarmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 2017'de tutuklanan Asgari, ABD'de yargılandığı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Buna karşın oturum izni iptal edildiğinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun gözaltı merkezlerinde tutulan İranlı bilim insanı, salgın nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine ülkesine gönderilememişti.

Asgari'nin 28 Nisan'da Kovid-19'a yakalandığını duyuran Zarif, ABD yönetimine İranlı akademisyeni derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Tahran'ın ABD'de tutuklu İranlılar için takasa hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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