ABD'de bıçaklı kavga: 8 yaralı
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ABD'de bıçaklı kavga: 8 yaralı

21.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:35
ABD'de bıçaklı kavga: 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde bulunan bir nargile kafede bıçaklı kavga çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kavganın Greenfield Road'daki nargile kafede yerel saatle 04.40'ta meydana geldiği ifade edildi. Polis, kavgada 8 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirerek, yaralıların arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.

Polis ayrıca, kavga sırasında bir kişinin ateş açtığını ancak olay mahallinde kimsenin vurulmadığını bildirdi. - MİCHİGAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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