ABD: Blinken ile Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmasını beklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan (Blinken) ile Türk mevkidaşının önümüzdeki günlerde görüşme ve temas kurma fırsatı bulmasını bekliyorum" dedi.

Türk basınında yer alan bazı haberlerde, Blinken ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtilmişti.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 20 Ocak'ta resmen göreve gelmesinden bu yana henüz Türkiye ile üst düzey bir temas kurmuş değil.

Price, ABD'nin Türkiye'nin S-400 ile ilgili son dönemde yaptığı öneriyle ilgili görüşünün sorulması üzerine ise Washington yönetiminin bu konudaki tutumunun değişmediği yanıtını verdi.

Price, "Rus yapımı S-400'ler NATO ekipmanı ile uyumlu değil, NATO teknolojisinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor ve Türkiye'nin de bir NATO müttefiki olarak üstlendiği taahhütlere de aykırılık gösteriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, S-400 füze savunma sistemi konusunda ABD ile bir ortak çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini söylemiş ve "Girit modelinin" uygulanabileceğini aktarmıştı.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Akar, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" dedi.

Kıbrıs, 1997 yılında Rusya'dan S-300 füze savunma sistemi satın almış ancak başta Türkiye olmak üzere gelen tepkiler üzerine bu sistemi Yunanistan'a göndermişti.

Yunanistan da Kıbrıs'a karşılığında başka silahlar vermişti.

Yunanistan, S-300 sistemini önce kiralamış, daha sonra da satın almıştı. Bu sistemler Girit adasında aktif hale getirilmemiş bir şekilde tutulmaya devam ediliyor.