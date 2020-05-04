ABD Başkanı Trump ikinci seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Trump ikinci seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle başlattı

ABD Başkanı Trump ikinci seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle başlattı
04.05.2020 08:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:21

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını koronavirüs aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını koronavirüs aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini söyledi.

Pazar günü Fox TV canlı yayınında konuşan Trump, ABD'lilerin plajlara ve okullara dönmeye başlaması gerektiğini belirterek Covid-19 aşısına ilişkin iyi haberler beklediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

Haberler

Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Haber
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı Haber
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü Haber
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Haber
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Haber
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Arda Turan Selçuk İnan Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Samsun Antalya Fenerbahçe Vezirköprü
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump ikinci seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 08:35:26. #1.15#
title