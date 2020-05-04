ABD Başkanı Trump ikinci seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle başlattı
04.05.2020 08:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:21
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını koronavirüs aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını koronavirüs aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini söyledi.
Pazar günü Fox TV canlı yayınında konuşan Trump, ABD'lilerin plajlara ve okullara dönmeye başlaması gerektiğini belirterek Covid-19 aşısına ilişkin iyi haberler beklediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com