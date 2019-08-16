AB uzaya ne kadar yatırım yapıyor, Çin ve ABD ile yarışabilecek mi?

16.08.2019 16:03

Avrupa Birliği (AB) 2018 yılında uzay çalışmalarına 2 milyar 120 milyon dolar harcadı. Brüksel, uzayda askeri güç kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bu alanda dev yatırımlar yapan Çin, Rusya ve Hindistan ile yarışabilecek mi? AB'nin öncü bir aktör olmak için projelere yeterince bütçe ayırıp ayırmayacağı sorgulanıyor.

AB bakanları kasım ayında uzay politikalarını belirlemek için keşif, uydu ve planlamayı yöneten Avrupa Uzay Ajansı koordinasyonunda İspanya'nın Sevilla kentinde bir araya gelecek. Toplantıda hangi projelerin finanse edilip edilmeyeceği tartışılacak. Euronews.com'da Görüntüle