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AB ülkelerine 443 ton 790 kilo fındık ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AB ülkelerine 443 ton 790 kilo fındık ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de Ağustos ayında AB ülkelerine 443 ton 790 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE (İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de Ağustos ayında AB ülkelerine 443 ton 790 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden biri olan Düzce'de de 2021 yılı fındık hasadı devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce'den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere Ağustos ayında işlenmiş 443 ton 790 kilo iç fındık ihracatı gerçekleştiğini bildirdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: AB ülkelerine 443 ton 790 kilo fındık ihraç edildi - Haberler Ekonomi
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