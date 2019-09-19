AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Konya'da

19.09.2019 20:46

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Konya'da sema gösterisi izledi.

Berger, CityAir Projesi'nin tanıtım toplantısı için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi ve İnce Minareli Medrese'yi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Berger, daha sonra İrfan Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisini izledi.

Berger, gösterinin ardından geleneksel Konya mutfağına ait yemekleri tattı.

Kaynak: AA