AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Askeri kapasiteye ihtiyacımız var
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Askeri kapasiteye ihtiyacımız var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Davos'taki Dünya Ekonomik Forum'unda Çarşamba günü yaptğı konuşmada Avrupa'nın kendi güvenilir askeri kapasitesine sahip olmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

23.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:34
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Askeri kapasiteye ihtiyacımız var

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Davos'taki Dünya Ekonomik Forum'unda çarşamba günü yaptğı konuşmada Avrupa'nın kendi güvenilir askeri kapasitesine sahip olmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.


Bu şekilde bir kez daha 'Avrupa ordusu' meselesini dile getiren von der Leyen, AB üyeleri arasında ve NATO içerisinde tartışmalı olan bu konuya ABD Başkanının da bulunduğu uluslararası bir platformda dikkat çekmiş oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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