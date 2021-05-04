AB ile ABD arasında İran görüşmeleri, Rusya ve Çin başta olmak üzere dış politika öncelikleri değerlendirildi
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AB ile ABD arasında İran görüşmeleri, Rusya ve Çin başta olmak üzere dış politika öncelikleri değerlendirildi

AB ile ABD arasında İran görüşmeleri, Rusya ve Çin başta olmak üzere dış politika öncelikleri değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, başta İran nükleer anlaşması, Rusya ve Çin olmak üzere dış politika önceliklerini ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, başta İran nükleer anlaşması, Rusya ve Çin olmak üzere dış politika önceliklerini ele aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen Borrell ile Blinken'ın görüşmesi hakkında Borrell'in ofisinden açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Borrell ile Blinken arasında ABD'nin İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) olası geri dönülmesiyle ilgili yürütülen müzakerelerdeki son durum ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasının nasıl sağlanacağı görüşüldü.

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Kırım'da yaptığı askeri yığınak, cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumu ve Rusya'nın 8 AB yetkilisine uygulamaya başladığı yaptırımlar da görüşmedeki konular arasında yer aldı.

Borrell ve Blinken, Çin ile ilişkilerin yanı sıra ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında bu ülkedeki durumu da ele aldı.

Borrell ayrıca, Kolombiya'da vergi reformuna karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle ortaya çıkan istikrarsızlıkla ilgili endişelerini dile getirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden'ın hazirandaki Brüksel ziyaretinde düzenlenecek ABD-AB Zirvesinin transatlantik ilişkilerine ivme katacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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