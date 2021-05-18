AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü
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AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin birinci çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş kaydetti.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Portekiz'de yüzde 3,3, Letonya'da yüzde 2,6, Slovakya'da yüzde 1,8, Almanya'da yüzde 1,7, Danimarka'da yüzde 1,5, İspanya'da yüzde 0,5, İtalya'da yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Portekiz'de yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 2,7, Hollanda'da yüzde 2,6, Çekya ve Letonya'da yüzde 2,1, İtalya'da yüzde 1,4 düştü

-İstihdam birinci çeyrekte düştü

İstihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 geriledi.

Söz konusu dönemde istihdam, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla ise AB'de yüzde 1,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Varank: 'Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu.'
Varank: "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu."
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