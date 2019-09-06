AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını açıklayarak, "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" dedi.

06.09.2019 17:00
AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını açıklayarak, "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" dedi.


Sosyal medya hesabından bir iletiye cevap veren Piri, yerel seçimin ardından Türk hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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