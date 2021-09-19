AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, düzenlenen etkinliğe katılarak Başkentli vatandaşlarla birlikte bisiklete bindi.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

ANKARA - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, düzenlenen etkinliğe katılarak Başkentli vatandaşlarla birlikte bisiklete bindi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bahçelievler semtinde bulunan Aşkabat Caddesi'ndeki etkinliğe katıldı. Toplu taşıma aracıyla etkinlik alanına gelen Büyükelçi Meyer-Landrut, Ankaralılar ile birlikte bisiklete bindi. 7'den 70'e birçok vatandaşın buluştuğu etkinliğe Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de katıldı.

Toplu taşımanın güvenli bir ulaşım aracı olduğunu söyleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, "Emisyonların azaltılması ve hayatımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için gereklidir. Bu da bir davranış değişikliği gerektirir ve bunun için de daha fazla bisiklete binmemiz, daha fazla toplu taşımayı kullanmamız ve daha fazla yürümemiz gerekir. Bunun sonucu olarak da yol kazalarında önemli azalmalar olacaktır. Hava kirliliğinde azalma olacaktır ve daha fazla sağlıklı hayat sürmek mümkün olacaktır. Bunun sonucu olarak da yaşam şartları hepimizin için artacak ama en çok da çocuklarımız ve torunlarımız için artacak" dedi.

"İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak, hepimizin katkıda bulunması gerekiyor"

Belediyelerin hava kirliliği azaltılması sürecine dahil olması gerektiğini de belireten Büyükelçi Meyer-Landrut, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bu kapsamda çok çeşitli yatırımlar yapmakta olduğunu ve bu dönüşümlere katkıda bulunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Avrupa Birliği olarak sizlerle Akıllı Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde buluşuyor olmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak hepimizin katkıda bulunması gerekiyor ve hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) 'Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:13:17. #1.17#