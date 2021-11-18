AB, çip üretimini desteklemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Birliğin rekabet politikası ve kamu destekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mikroçiplerin son dönemde yaşanan kıtlık nedeniyle gündemde olduğunu anımsatan Vestager, "Küresel çip kıtlığı, Avrupa ekonomisinin otomotivden tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazesinde bu endüstrinin önemini ortaya koydu." diye konuştu.

Vestager, çip sektörünün girişin çok zor ve konsantre bir piyasa olduğunu anımsatarak, "Komisyon, özellikle Avrupa'daki tesislerin yarı iletken ekosistemindeki olası fon açığını doldurmak için sağlanacak desteklemeleri onaylamayı değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

AB'nin çiplerle ilgili özel bir kamu destek yönetmeliği bulunmadığını anımsatan Vestager, söz konusu değerlendirmelerinin AB mevzuatına uygun biçimde yapılacağını anlattı.

Vestager, çip sektörüne kamu desteğinin gerekli, uygun ve orantılı olmasının önemini vurguladı.

Sağlanacak desteğin Avrupa ekonomisine geniş çapta ve ayrım gözetmeksizin fayda sağlaması gerektiğine dikkati çeken Vestager, "Yarı iletkenlerin tedarikine ilişkin her dosya titizlikle değerlendirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vestager, çip üretiminde tek bir ülkeye veya şirkete bel bağlanmaması gerektiğini, amaçlarının çip konusunda dayanıklı bir tedarik zincir kurmak ve benzer düşünen ortaklarla üretime çeşitlilik kazandırmak olduğunu söyledi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Avrupa ülkeleri, çip gibi kritik teknolojilerde ABD ve Çin'in oldukça gerisinde kalıyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte Avrupa'da çip ve yarı iletken gibi teknolojik malzemelerin bulunamaması nedeniyle otomobil fabrikaları üretime ara vermişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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