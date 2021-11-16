AB Adalet Divanı, Macaristan'ın iltica konusunda AB hukukunu çiğnediğine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Macaristan'ın "güvenli" sayılan üçüncü ülkelerden gelenlerin sığınma başvurularının reddedilmesine olanak veren ve sığınma başvurularına yardım sağlayanlara cezai yaptırım öngören yasalarının, AB hukukunu çiğnediğine karar verdi.

AB'nin en üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'ın göçmenlerin "güvenli üçüncü bir ülke" üzerinden geldikleri gerekçesiyle sığınma başvurularını kabul edilemez saymasıyla AB hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getirdi.

Açıklamada, Divan'ın Macaristan'ın kendi topraklarında sığınma başvurusu yapma veya bu konuda yardım sağlamaya yönelik belirli faaliyetleri suç saymasının da AB yasalarına aykırı olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

AB Komisyonu, 12 Kasım'da Macaristan'ın AB Adalet Divanı tarafından 17 Aralık 2020'de verilen kararı uygulamadığı gerekçesiyle yeniden Divan'a başvurmuştu.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş ve yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

2018'de getirilen söz konusu düzenlemelere göre, sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor.

AB Avrupa Adalet Divanı, 17 Aralık 2020'de Macaristan'ın bu uygulamalarının AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermişti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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