A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
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