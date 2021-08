8. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 8. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, sporcuların ilk uçuşlarıyla Akşehir'de başladı.

Yamaç Paraşütü yarışmasına; Avusturya, Bangladeş, İran'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilindeki havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam 100 yarışmacı katılıyor. 2013 yılından beri Akşehir'de geleneksel hale getirilen organizasyon Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından kategori 2 (cat 2) onayı ile belgelendirilip uluslararası anlamda farklı bir boyut kazanarak belirli bir seviyeye gelmiş pilotlara hem yarışma ortamı hem eğitim ortamı hem de puanlama ve sertifika yükseltme olanağı sağlanıyor.

Akşehir'de ulaşım, konaklama ve sağlık imkanlarının son derece iyi olması ve yamaç paraşütü sporu yapanlar için önemli noktalar arasında yer alan Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti'nde yapılan yarışmayı izlemeye; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ katıldı. Yarışmaya katılan sporculara başarılar dileyen ve onlarla da sohbet eden heyet, ardından paraşütçülerin atlayışlarını izledi.

"Akşehir çok özel bir yer"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Akşehir artık sizin ilçeniz olsun. Akşehir çok özel bir yer. Bizler sizleri her zaman misafir etmekten onur duyarız. Belediye Başkanımız 8 yıldır emek harcıyor. Arkada resmini gördüğümüz beraber yürüdüğümüz Ekrem Çavdar yol arkadaşımızdı. Çok şükür uçuşla ilgili bir kaza geçirmedi. Arazisinde yaşanan talihsiz bir kazada kaybettik. Akşehir'deki ilk uçuş yamaç paraşütü yapan kardeşimizdir. İsmini bu platforma verdiler. Teşekkür ediyorum. Ekrem kardeşimize de rahmetle anıyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Rüzgarınız yamaç paraşütlerinizi doldurur. Cemil Meriç'in bir sözü var 'Uçmak için kuş olmaya gerek yok. Sevdalarınız, sevinçleriniz olsun.' Siz bunu başarmışsınız. Gerçekten merak uyandıran, güzel bir spor dalı, Yamaç Paraşütü artık dünyada da en ucuz hava aracı olarak gençlerin, kulüplerin, arzu ettiği bir uçuş ve gözdesi haline gelmiştir. Uçuş ve eğitim anlamında Akşehir'de buraya uygundur. Biz de sizin arzu ve isteklerinize göre burada gerekli şeyleri başkanımızın riyasetinde, kaymakamımızın takibiyle inşallah elimizden geleni yaparız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah güzel uçuşlarla şehrimizde güzel hatıralarla ayrılırsınız " diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz'da yarışmacılara başarılar dileyerek, "İnşallah gelecek yıllarda daha iyi şartlarda güzel uçuşlar diliyorum" dedi.

"Gelecek yıl kısmet olursa burada değişim göreceksiniz"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da bu yıl 8'incisini düzenledikleri yarışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hakikaten her geçen yıl bizi de motive ederek heyecanlandırıyor. Her geçen gün uçuş yapılmasa bile izlemeye gelenler artmaktadır. Bu motivasyon, bu heyecan, bu alkış daha da ileri seviyelere vesile olur kanaatindeyim. Sporların her dalı önemlidir. Bu Yamaç Paraşütü farklı bir dal, adrenalin yüklü bir spor, bize de 2 yıl önce uçmak nasip oldu. Cesaret 2 yıl önce ulvi buldu. Bugünde Abdullah hocamla uçmayı hedefliyoruz. Uçtuktan sonra hakikaten bu işin ayrı bir keyfi olduğunu gördük. Akşehir yukarıdan muazzam derece de güzel görünüyor. Sizlerin de bu güzelliğe renk kattığınızı gördüm. İnşallah hem spor yapmak adına hem de ilçemizin tanınması, geliştirilmesi anlamında bu işi önemsiyoruz ve desteklerimiz artacaktır. Gelecek yıl kısmet olursa burada değişim göreceksiniz. Onu şimdiden ifade etmek istiyorum. Soyunma ve giyinme odaları, kalıcı bir tuvalet yapılması, İzleyenlerimiz için seyir terası yapılmasıyla ilgili de bir düşüncemiz var. Esas sizlerin katılımıyla burası şenleniyor. Sadece uçmak değil, Uçuş sonrasında da şehrimizi gezmenizi öneriyoruz. Zaman zaman gezici rehber eşliğinde arkadaşlarımız sizlere yardımcı oluyor. Gittiğiniz yerlerde burayı anlatmanız bizim için büyük önem arz ediyor. Bu konu da da, sizlerden beklentimiz var. Gönül elçimiz olmanızı dileyerek hepinize iyi ve güzel uçuşlar dileyerek başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaptıkları uçuşlarla gökyüzünde rengarenk ve muhteşem görüntü oluşturan paraşütçüler, 15 Ağustos Pazar günü de yapılacak uçuşlar sonrası yarışmayı tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı