749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
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749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor

02.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:19

749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor Sivas'ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla hayran bırakıyor Sivas'ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla hayran bırakıyor.

749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor

Sivas'ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla hayran bırakıyor.

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Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alana Gök Medrese'nin 26 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Gök Medrese, müze konsepti ile açılışa hazır hale getirildi. Tarihi Gökmedrese, müze konseptiyle ziyaretçilerine Vakıflar'a ait eserleri de sunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler, 'Vakıf Müzesi' konseptinde hizmet verecek olan Gök Medrese'de, tarihe ışık tutacak şekilde fonksiyon verilen odaları gezerek, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor
749 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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