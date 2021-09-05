740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıp, Hayme Ana'mızın öğütlerini unutmayacağız" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıp, Hayme Ana'mızın öğütlerini unutmayacağız" dedi.

Çelik, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla 740'ncı kez düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Hayme Ana'yı andıklarını ve aynı zamanda Domaniç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Hayme Ana'nın Yörük, Türkmen kızı olduğunu ifade eden Çelik, fedakar, cefakar, cesur, bilge ve dili dualı Türk anasının en güzel örneği olduğunu aktardı.

Vali Çelik, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri ile gençlere ve çocuklara tarihi değerleri, vatan ve millet anlayışını, kültürü daha yakından tanıtma imkanına kavuştuklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz'da ortaya koyduğumuz irade ve son dönemde yurdumuzun dört bir tarafında yaşadığımız doğal afetlerde milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıkması, Anadolu üzerinde bundan 740 yıl önce Hayme Analarımızın attığı mayanın sağlam bir şekilde tuttuğunun en güzel örneğidir. Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıp, Hayme Ana'mızın öğütlerini unutmayacağız."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Hayme Ana'nın aynı zamanda devletin bekası adına verilen emeğin en yüce örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Türk milletinin kadın ve erkek omuzdaşlığıyla bugünlere gelen bir neslin evlatları olduğunu dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Böylesi bir nesle mensup olmanın kıymeti de sorumluluğu da elbette çok büyük. Türk milleti olarak damarlarımızda dolaşan kanın asaletinin kaynağını bilerek yürüdüğümüz yollar şahittir ki ecdadımızın kıymetli mirasını daima gururla yarınlara taşıdık ve taşımaya da devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade etmiş olduğu gibi 'Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.' Bugün burada ecdadımızın değerlerini birlik ve beraberlikle anmamızın sebebi de işte bu duygudur. Ömrü at üstünde cenk etmekle geçmiş yiğit atalarımız, cesur analarımız ve kahraman bacılarımızın vatan ve millet sevdasıyla verdikleri asırları aşkın bağımsızlık mücadelesinin izleri bugün her birimizin yüreğindedir. Bizim hikayemiz Hayme Ana'mızın niyazlarıyla, dualarıyla, cesaretiyle abideleşen bir tarihin hikayesidir."

Demircan, gönlü ve dimağı Hayme Ana'nın ocağında pişmiş nesillerden esen medeniyet rüzgarının hikayesinin olduğunu belirtti.

Söğütte yakılan bağımsızlık ateşinin eşi görülmemiş zaferin mihenk taşı olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"O rüzgar öğretmiştir bizlere, zalimin zulmü karşısında gözüpekliğin kıymetini, bayrak uğruna içilen şehadet şerbetinin değerini, hakkaniyet, eşitlik ve kardeşliğin ilelebet barış, birlik ve refah getireceğini. Başta kadim Osmanlı'mızın en büyük atası Ertuğrul Gazi olmak üzere Hayme Ana ocağında yetişen, irfanında pişen atalarımızın Söğüt'te yaktıkları bağımsızlık ateşi şanlı tarihimizde eşi benzeri görülmemiş zaferlerin mihenk taşı olmuştur. Eşinin vefatının acısı bir yanda dururken dağılma noktasında olan Kayı Boyu'nu ayağa kaldırarak Domaniç'e kadar selametle getirmesi, bir boyun sancılı kaderini soylu bir tarihe çevirmiştir. Onun hamiyet ve hidayetle Oğuz yurduna verdiği can suyu üç kıtada, yedi cihana hükmetmiş Osmanlı Devleti'mizin temelini atmış, ardından Malazgirt'te toprağı Türk'e vatan kılmış ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilham olmuştur."

Şenlikte, mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşünün yanı sıra kılıç kalkan ve halk oyunu gösterilerine yer verildi.

Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve diğer protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin