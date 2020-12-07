7 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor"Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim""Fuat Çapa hem iyi hoca, hem de iyi bir insan""Koronavirüs sadece futbolu değil, tüm dünyayı etkiledi""Dinamo Zagreb'te oynarken birçok teklif aldım"Hedeflerimden...
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
"Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim""Fuat Çapa hem iyi hoca, hem de iyi bir insan" "Koronavirüs sadece futbolu değil, tüm dünyayı etkiledi""Dinamo Zagreb'te oynarken birçok teklif aldım"Hedeflerimden birisi de milli takıma gitmeye devam etmek "En iyisini yapmaya çalışacağız"
SÜPER LİG19.30 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
FIFA DÜNYA KUPASI'NDA KURA HEYECANI20.00 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.
BAŞAKŞEHİR12.00 Başakşehir, Paris Saint Germain maçı için Fransa'ya gidecek.21.00 Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.21.30 Turuncu-lacivertliler, son antrenmanını statta yapacak.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.GALATASARAY 14.00 Galatasaray Hatıra Ormanı açılış ve fidan dikme organizasyonu Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin yanında gerçekleştirilecek.
Takım izinli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı