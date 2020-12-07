7 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor"Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim""Fuat Çapa hem iyi hoca, hem de iyi bir insan""Koronavirüs sadece futbolu değil, tüm dünyayı etkiledi""Dinamo Zagreb'te oynarken birçok teklif aldım"Hedeflerimden...