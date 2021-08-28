67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor

67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Spor

İspanya'nın Mallorca adasında yapılacak Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'na Burdur'da yaptığı antrenmanla hazırlanan Seyhan Tülay Mungan (67), "Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" dedi.

İspanya'nın Mallorca adasında yapılacak Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'na Burdur'da yaptığı antrenmanla hazırlanan Seyhan Tülay Mungan (67), "Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" dedi. 

Dünya Veteranlar Tenis Turnuvası, İspanya'nın Mallorca kentinde 8-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek 4 sporcudan birisi olan Seyhan Tülay Mungan, turnuvaya Burdur Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz nezaretinde günde 4 saat antrenman yaparak hazırlanıyor.

Turnuvada 9'uncu defa milli formayla mücadele edeceğini söyleyen Seyhan Tülay Mungan, "2000 yılında 45 yaşında tenise başladım. Basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, kayak, dağcılık, futbol, tüplü dalış bütün sporları yaptım. Her gün denize giriyorum, güne yüzerek başlıyorum. 2003 yılında 25 yaşındaki kızımı trafik kazasında kaybettim. 3 yıl ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra tekrar sahalara döndüm. Çünkü biliyordum bunun bana kuvvet vereceğini. Gerçekten de oynarken topla, raketle, sahayla bütünleşiyorum ve onla kendimi aştım. 4 yıl önce eşimi de kaybettim. O da çok iyi bir sporcuydu ve benim en büyük destekçimdi. Küçük kızım da Antalya'da beden eğitimi hocası ve pilates eğitmenliği yapıyor. Ben de pilates eğitmenliği yapıyorum ve haftada 3 gün pandemi dolayısıyla online ders veriyorum" dedi."ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE BU SPORA DEVAM EDECEĞİM"8 Ekim'de Mallorca'ya gideceğini anlatan Seyhan Tülay Mungan, "Bu turnuvaya Burdur'daki toprak kortta Hasan Korkmaz hocam ile çalışıyoruz. Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" diye konuştu.'KENDİSİ ÇOK İYİ BİR OYUNCU'

Burdur Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz da "Seyhan Hanım, Mallorca öncesi bir kamp teklif etti. Gurur duyarak kabul ettim. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Israrcı, arkadaşlarının dediği gibi ben de onun için duvar tabirini kullanıyorum. Turnuvada kendisine ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor
67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Kemal Sunal Deniz Akkaya Celil Nalçakan Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
67 yaşındaki tenisçi dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:54:00. #1.14#

title