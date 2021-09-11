6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU - Haberler
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6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de ailesinin 4 Eylül'den beri alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedi Beylerbeyi sahilinde bulundu.

Küçükçekmece'de ailesinin 4 Eylül'den beri alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedi Beylerbeyi sahilinde bulundu.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde polise başvuran Ahmet Çetin'in ailesi, 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini ifade etti. Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin'in kaybolduğu gün en son gören kişi olan arkadaşı Murat K.bir televizyon kanalına bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren ve olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin'le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin'in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

HELALLİK İÇİN ÖNCE CEMEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eşyaları dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulunan Ahmet Çetin'in cesedi ise akşam saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulundu. Ahmet Çetin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemleri sona eren cenazeyi babası Durmuş Çetin aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenaze için Küçükçekmece İkitelli Cemevinde helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda Ahmet Çetin'in cenazesini almaya gelenlerden biri olan yakını İbrahim Kahraman, 'Bize gelen bilgiye göre arkadaşıyla Cumartesi günü saz çalıp eğlenme amaçlı çıkıyorlar. Gidiş o gidiş. Daha sonra dün Beylerbeyi sahilinde cenaze bulunuyor. Daha önce de cüzdanı ve elbiseleri Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi bölgesinde dere kenarında bulunmuş" dedi.

6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 6 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

6 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

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Haber: 6 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU - Haberler
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