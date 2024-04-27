Küçükçekmece'de Yeğenini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Küçükçekmece'de bir süredir aile meseleleri yüzünden aralarında anlaşmazlık olan yeğenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün 20.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca Ö.A., yeğeni N.A. isimli kadının evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Ö.A. kayıplara karıştı. N.A. isimli kadından haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, kadının evde bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı amca Ö.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edilirken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Ö.A.'nın N.A. ile aile meseleleri yüzünden anlaşamadıkları, son zamanlarda aradaki anlaşmazlığın artması üzerine olayın meydana geldiği belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının eve girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL