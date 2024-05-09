Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda çamur faciası

Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda yüklü çamur, önünde ki aracın üzerine döküldü. İlginç kaza sonrası ortalık çamurla kaplandı.

Olay Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şantiye alanından aldığı çamuru döküm sahasına götüren hafriyat kamyonu, önünde aniden yavaşlayan ve dönüş yapmak isteyen araca çarpmamak için fren yaptı. Bunun üzerine kamyonda bulunan çamur önünde bulunan aracın üzerine ve yola döküldü. Olayda şans eseri araçta bulunan sürücü yara almazken yol çamurla kaplandı. Yaşanan kaza sonrası yolun bir kısmı trafiğe kapanırken bulvar üzerinde bulunan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yol hafriyat kamyonunun bağlı bulunduğu inşaat şirketi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Hafriyatlar üstü kapanmadan taşınıyor

Hafriyat kamyonunun üstünü kapatmadan inşaat sahasından aldığı çamuru taşıdığı öğrenildi. Normal şartlarda hafriyat kamyonunu kasasının üstünün uygun malzemeyle kapatılması gerekirken, şoförlerin ihmali nedeniyle son dönemde benzer kazaların sıkça yaşanması tepki çekti. - İSTANBUL