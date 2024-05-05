Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi

İSTANBUL - Küçükçemece'de 83 suç kaydı ve aranması bulunan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de oto hırsızlığı şüphelisine yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince operasyon düzenlendi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda kimliği tespit edilen şahıs, bir sokakta gece vakti çaldığı araç ile mahalleden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Bektaş G. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Bektaş G. 'nin yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan 83 adet suç kaydı olduğu ve aranması olduğu ortaya çıktı. Bektaş G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.