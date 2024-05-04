Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de İBB çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Edanur, İBB kazı çalışması sırasında su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzeleri ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. - İSTANBUL