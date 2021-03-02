6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Riskli iller neresi? Hangi illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

6-7 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağının kalktığını bildirirken yüksek ve çok yüksek illerde de pazar günü yasak olacağını dile getirdi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin.

ORTA RİSKLİ İLLER

Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

İSTANBUL'DA BU CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul riskli olduğu sebebiyle bu hafta Cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Pazar günü ise İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.