50 büyükbaş hayvanın telef olduğu sele ilişkin görüntüler ortaya çıktı 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu sele ilişkin görüntüler ortaya çıktı Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı 15 köyde ekili arazilere zarar verirken, bir köyde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan telef olduğu görüntüler ortaya çıktı.

50 büyükbaş hayvanın telef olduğu sele ilişkin görüntüler ortaya çıktı MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı 15 köyde ekili arazilere zarar verirken, bir köyde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan telef olduğu görüntüler ortaya çıktı. Malazgirt ilçesinde 3 gün önce etkili olan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi. Yağış, 15 köyde ekili arazilere zarar verirken, bir köyde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan telef olduğu görüntüler ortaya çıktı. Kaynak: İHA