5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler
Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.
10.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:50
Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: AA