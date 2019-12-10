5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler
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5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler

Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.

10.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:50
5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler

İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler
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