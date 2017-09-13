Günlerdir Her Yerde Aranan Genç, Kömürlükte İntihar Etmiş Halde Bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesi MHP eski İlçe Başkanı Musa Serbest'in 5 gün önce ortadan kaybolan oğlu 24 yaşındaki Behlül Can Serbest, evlerinin kömürlüğünde tavana iple asılı halde ölü bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinde Serbest'in intihar ettiği alaşıldı.

POLİSE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Torbalı'daki bir ambalaj fabrikasında işçi olarak çalışan Behlül Can Serbest, geçen 8 Eylül'de ortadan kayboldu. Geçen ay da ortadan kaybolan ve bir süre sonra Konya'da bulunan Serbest'in, MHP eski İlçe Başkanı olan babası Musa Serbest, polise kayıp başvurusunda bulundu.



KÖMÜRLÜKTEKİ KOKU ÜZERİNE ŞÜPHELENDİLER

Polis, Serbet'in bulunması için çalışma başlatırken, komşuları bugün saat 09.00 sıralarında Serbest Ailesi'nin Muratbey Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki kömürlükten koku geldiğini farketti. Komşularının uyarısı üzerine kömürlüğü kontrol eden yakınları, Serbest'i tavana iple asılı halde ölü buldu. Durum, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Serbest'in intihar ettiğini kanaatine vardı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sırasında Serbest'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Serbest'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Behlül Can Serbest