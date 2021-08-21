5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
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5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Pazaryeri Belediyesi tarafından Muharrem ayı ve aşure günü etkinliği kapsamında Pazaryeri aşevinde hazırlanan aşureler Kara Mustafa Paşa Camiinde ilçe halkına ikram edildi.

Aşure ikramında ilçedeki yaşlıları da unutmayan Pazaryeri Belediyesi ekipleri vatandaşların evlerine aşure servisi yaptı. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kara Mustafa Paşa Camii önünde ve Pazaryeri Belediyesi önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri belediyesi olarak, aşure pişirdik ve çarşı meydanında Cuma namazı çıkışında hemşehrilerimize aşure ikram ettik. İkramımız devam ediyor, 2 bin sekiz yüz hanemiz var yaklaşık olarak 2800 hanemizden gelemeyenler oldu. Gelemeyen vatandaşlarımıza arkadaşlarımız ile birlikte aşure dağıtmaya devam edeceğiz. Buradan da evlere aşure dağıtmaya gideceğiz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi devam ettirsin bereketimizi arttırsın. İnşallah aşuremiz ile birlikte ilçemizin bereketi hizmet bereketi artar" dedi. - BİLECİK

5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı
5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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