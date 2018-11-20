46. Uluslararası Emmy Ödülleri - New

- 46. Uluslararası Emmy Ödülleri

Tuba Büyüküstün'ün detayları

Tuba Büyüküstün ile röportaj

Tolga Sarıtaş'ın detayları

Tolga Sarıtaş ile röportaj

Diğer ünlülerin detayları NEW YORK - ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Hilton Otel'de düzenlenen ödül törenine oyuncu Tolga Sarıtaş ve Tuba Büyüküstün de katıldı.