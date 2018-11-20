46. Uluslararası Emmy Ödülleri - New
- 46. Uluslararası Emmy Ödülleri Tuba Büyüküstün'ün detayları Tuba Büyüküstün ile röportaj Tolga Sarıtaş'ın detayları Tolga Sarıtaş ile röportaj Diğer ünlülerin detayları NEW YORK - ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New...
- 46. Uluslararası Emmy Ödülleri
Tuba Büyüküstün'ün detayları
Tuba Büyüküstün ile röportaj
Tolga Sarıtaş'ın detayları
Tolga Sarıtaş ile röportaj
Diğer ünlülerin detayları NEW YORK - ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Hilton Otel'de düzenlenen ödül törenine oyuncu Tolga Sarıtaş ve Tuba Büyüküstün de katıldı.