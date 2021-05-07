34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde, 17 ayrı suçtan hakkında toplam 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemil Çevik (49), Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde, 17 ayrı suçtan hakkında toplam 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemil Çevik (49), Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çevik, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde Cemil Çevik'e kimlik sorgulaması yapıldı. Kontrolde Cemil Çevik'in Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma bulundurma, yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma veya taşıma veya bulundurma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme gibi 17 ayrı suçtan toplam 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Çevik, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Söke T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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