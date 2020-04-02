300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Karantina, Türkiye, Bursa, Sağlık

300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı

300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı ABD'de tedavi gören Kayra korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan bugün Türkiye'ye geri dönüyor.

02.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:00
300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı

300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı

BURSA - ABD'de tedavi gören Kayra korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan bugün Türkiye'ye geri dönüyor. Tedavi gördüğü hastanede karantina altına alınması nedeniyle geri gelen Kayra'nın 14 günlük karantina süresini Bursa'daki evlerinde geçiriyor. Tedavisi yarım kalan Kayra'yı doktorlar sürekli kontrol etmek için eve geliyor.

Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra, operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta bir kez daha ABD'ye giden ve yaklaşık bir aydır Amerika'da olan küçük çocuk, 48 saat süren son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'ya bu kez kolon nakli yapıldı. Küçük çocuk daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenmeye başladı. Uzun yıllar sonra ağızdan su içen ve sıvı gıdalar tüketmeye başlayan Kayra'nın ABD'deki tedavisi devam ediyordu. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin de karantinaya çevrilmesi nedeniyle Kayra'nın anne ve babasıyla birlikte doktorlar tarafından Türkiye'ye gönderilme kararı alındı. 1 Hafta önce ABD'den geri gelen Kayra ailesiyle birlikte 14 günlük Karantina sürelerini geçirmek üzere havaalanında yapılan kontrollerin ardından Bursa'daki evlerine geldi. Tedavisi yardım kalan Kayra'yı sağlık görevlileri yalnız bırakmıyor. Görevliler belirli zamanlarda eve gelerek Kayra'nın kontrolleri yapıyor. Aynı zamanda Kayra'nın Anne ve Babası'da kontrolleri de yapılıyor. Şuanda durumlarının iyi olduğu aile bir hafta daha evde çıkamayacak. Tedavisi yarım kalan Kayra için nasıl bir yol izleneceği Karantina süresi bittikten sonra belli olacak.

300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı

Kaynak: İHA

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300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı
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