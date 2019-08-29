30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:20

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan, mesajında, ağustos ayının Türk milleti için çok önemli olduğunu belirtti.

Bu ayı Türk'ün sefer edip zafer sancağını diktiği ay olarak tanımlayan Taşdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"O gün orada hücuma geçen Bozkurtlar ordusu, ecdadından aldığı güçle destanlar yazmıştır ve bugün burada destanlar yazmaya devam etmektedir. Mete Han'ın torunları, Sultan Alparslan'ın akıncıları çağ açmış, çağ kapamış, dünyaya nizam vermiştir. Kurulabilecek en muazzam medeniyeti sanatıyla, edebiyatıyla, kültür ve motifleriyle kurmuşlardır. Kılıçla fethedilen topraklar, kalemle yurt edinilmiştir. Coğrafyanın Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında adı sanı belli olmayan yüz binlerce gönül eri, milyonlarca yiğit, bu toprakların altında yatmaktadır. Bu sebepten toprağımızı kutsal saydık, namus bildik, milli ve manevi her değerimize sahip çıktık, kutsal saymaya, namus bilmeye, sahip çıkmaya da ebediyyen devam edeceğiz."

Milletvekili Kaplan

Kaplan da 30 Ağustos'un Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığın ilan edildiği bir zafer olduğunu hatırlattı.

Bu bayramın ulus için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, liderliği, cesareti ve özgüveniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı direndiği çağdaş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, yorgun ve yoksul Anadolu halkının tüm imkanlarını bu zafer uğruna seferber ettiği mücadelenin adıdır. 30 Ağustos, cepheye silah taşıyan, yara saran, gece gündüz çarpışan, Kara Fatmaların, Kılavuz Haticelerin, Sütçü İmamların, Şehit Kamillerin, Karayılanların, Topal Osmanların zaferidir. 97. yıl dönümünde bu zaferin mimarı başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere, bize gururla kutladığımız bir destanı bırakan tüm kahramanları saygı, sevgi, minnet ve şükran ile anıyorum."

Kaynak: AA