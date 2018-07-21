3 Yetim Annesi Kadının 'İş' Çığlığı

MARDİN'de, eşi kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 3 çocuk annesi Hasine Karakoyun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çay ocağı işletmeye başladı. 6 ay boyunca çay ocağını işleten Karakoyun'un sözleşmesi, kurumun huzurunu bozduğu gerekçesiyle feshedildi. Çocukları ile birlikte çaresiz kalan Karakoyun, zorla geçimini sağladığını söyledi. Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde ikamet eden 41 yaşındaki Hasine Karakoyun, eşi Abdurrahim'in geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, çocukları Tuğba (11), Esra (13) ve Kürşat (16) ile birlikte yalnız kaldı. Devletten yardım almaya başlayan Karakoyun, Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çay ocağının işletmesini 3 yıllığına aldı. Yaklaşık 6 ay çay ocağını işleten Karakoyun'un sözleşmesi, geçtiğimiz hafta kurumun huzurunu bozduğu iddiasıyla tek taraflı feshedildi. Gözyaşları içinde işini geri istediğini belirten Hasine Karakoyun, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı.

Eşinin kanserden vefat ettiğini söyleyen Karakoyun, maddi imkansızlıklar nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu ve bu yüzden iş başvurusunda bulunduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde 3 yıl sözleşmeli çay ocağı işletmesinin kendisine verildiğini söyleyen Karakoyun, "6 aydır çalışıyordum. Biraz sıkıntılarım vardı. Bu yüzden İl Müdürü Bengi Efetürk ile görüşmek istedim. Bir aydan beri randevu istiyorum, ama talebim her zaman reddedildi ve benimle görüşmek istemediğini söylediler.Benim 3 yetimim var. Kiradayım, hiç kimsem yok. Özel sorunlarım vardı, müdürümle paylaşmak istedim. Görüşmek için tekrar müracaat ettiğimde görüşme talebim yine reddedildi. 11 yaşındaki kızımın önünde sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar işe gitmek istedim. İl Müdürü güvenlikçilere talimat vererek 'Bu bayan buraya gelirse, onu buradan kovun' demiş. Pazartesi günü her zaman ki gibi sabah tekrar işime gittim, çayımı demledim. Bir şey olmamış gibi işime devam ettim. Servisimi yaptım. İl Müdür yardımcısı elimde 3 yıllık sözleşme olmasına rağmen anahtarı benden alarak, beni oradan kovdu" dedi.

BAYRAM GÜNÜ ÇOCUKLARIMA MERCİMEK ÇORBASI YAPAN BİR ANNEYİM

50 kuruşa çay satarak zorla geçimini sağladığını belirten Karakoyun, "Kirada oturuyoruz, çocuklarımı zorla okutuyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Valime ve Kaymakamıma sesleniyorum: Lütfen bize el uzatın. Bu yetimlerin annesinin sesini duyun. İşyeri anahtarımı elimden aldılar ve beni herkesin önünde rencide ettiler. Eşim kanserken,tedavisi için 40 bin lira kredi çektim. Maalesef eşimi kurtaramadım. Şu an 3 yetim çocukla tek başımayım. Bayram günü çocuklarıma mercimek çorbası yapan bir anneyim. Lütfen 3 yetim annesinin sesini duyun."diye konuştu

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ise, Karakoyun'un personele yönelik uygunsuz tavırlar sergilediği için sözleşmesinin feshedildiğini bildirildi. Karakoyun'un kurumdan yardım aldığı dönemde iş sahibi olabilmesi için çay ocağını kendisine verdiklerini, ihale bedelinin de valilik bünyesindeki Mikro Kredi Ofisinden alması için kendisine yardımcı olunduğunu belirten yetkililer, Karakoyun'un bir işletmeci değil de sürekli mağdur ve yardıma muhtaç pozisyonu almasından dolayı personellerle sorunlar yaşamaya başladığı, bu nedenle sözleşmesinin fesh edilidği bildirildi. - Mardin