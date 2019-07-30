3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Kilimli Plajına yakınları ile denize giden 3 yaşındaki Burak P., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan küçük Burak kıyıya çıkartıldı. Çevredekiler tarafından 112 sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Burak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Burak tedavi altına alındı. Küçük Burak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA