Zonguldak'ta maden faciası davası devam ediyor

8 madencinin öldüğü maden faciasında 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2013 yılında aralarında dönemin TTK yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinin de bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

TTK'ya ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013 maden ocağında meydana gelen metan gazı püskürmesinde 8 maden işçisi hayatını kaybederken 8 maden işçisi de yaralandı.

Yüklenici firmanın yeraltı galerisini açma sırasında yaşanan facianın ardından Star İnşaat Genel Müdürü Ş.S.D., ile şirket yetkililerinden E.K. hakkında "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. A.A. hakkında da beraat kararı verildi.

Temyiz edilen karar Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi; Sanık Ş.D., E.K. ve A.A. hakkında verilen kararı bozarak 3 sanığın yeniden yargılanmasını isteyerek dosyayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılının Ekim ayında görülen dönemin TTK yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis cezası talebiyle açılan dava ile 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 3 sanık hakkında verilen kararın, Yargıtay tarafından bozularak "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yeniden yargılanması istendi. Her iki dava da birleştirildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan M.A. ile taraf avukatları ve madencilerin yakınları katıldı. Sanık avukatları mahkemede bozma kararına karşı savunma yaptı. Sanıklardan E.K.'nin bozma kararına savunma yapması ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşma 3 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.