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Zonguldak'ta Batan Gemide Kayıp Mürettebat Arama Çalışmaları Sürüyor

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Zonguldak'ta Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma şirketi kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma şirketi kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü tam fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan ferro silikon yüklü Türk Bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor. Kıyı kesimlerinin yanı sıra liman içi ve dışında aramalar sürüyor.

Nene Hatun Gemisi de kayıp mürettebatı arama çalışmalarına katkı sağlıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde gemi enkaz kaldırma firması hazırlık çalımalarını tamamladıktan sonra kayıp mürettebatı arama ve batan geminin enkazını kaldırma çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Fırtına Ereğli Denizcilik Kurtarma Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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