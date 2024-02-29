Zonguldak'ta Alkollü Şahıs Yerde Baygın Bulundu

Zonguldak'ın merkezinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Olay; saat 19.45 sıralarında merkeze bağlı Ayyıldız Kavşağı mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Metin A. aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek Metin A.'yı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayan alkollü şahıs için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran Metin A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan Metin A., polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa güçlükle alındı.

Ambulansta yapılan işlemlerin ardından ekiplere zorluk çıkartan Metin A. Soğuksu Polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK