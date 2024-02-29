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Zonguldak'ta Alkollü Şahıs Yerde Baygın Bulundu

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Zonguldak'ın merkezinde aşırı alkol tüketimi sonucu baygın bir şekilde kaldırımda bulunan bir şahıs, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Şahıs, ambulansla Soğuksu Polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın merkezinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Olay; saat 19.45 sıralarında merkeze bağlı Ayyıldız Kavşağı mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Metin A. aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek Metin A.'yı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayan alkollü şahıs için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran Metin A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan Metin A., polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa güçlükle alındı.

Ambulansta yapılan işlemlerin ardından ekiplere zorluk çıkartan Metin A. Soğuksu Polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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