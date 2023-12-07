Zonguldak'ta 176 Aranan Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından Kasım ayında yapılan çalışmalarda 176 aranan şahıs yakalandı. Tutuklanan şahısların sayısı ise 29 oldu.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince Kasım ayında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 176 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Kasım ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde; 13 uyuşturucu, 10 tehdit, 8 kadına karşı şiddet, kasten ve basit yaralama, 17 hırsızlık, 12 dolandırıcılık, 4 resmi ve özel belge ile parada sahtecilik, 2 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 2 yağma ve 108 diğer suçlardan olmak üzere toplam 176 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 29'u adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK