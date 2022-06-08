Zehir tacirleri yakayı ele verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zehir tacirleri yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zehir tacirleri yakayı ele verdi

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 kişiyle yanında uyuşturucu kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 kişiyle yanında uyuşturucu kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri bir süredir takipte oldukları ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan aranması olan A.U.'yu (36) yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda A.U. ve beraberindeki B.D.(26), F.K.(32), R.A.'yı (33) yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 paket satışa hazır esrar, 3 paket satışa hazır metamfetamin, 5 paket satışa hazır bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Şahısların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında A.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı, B.D.'nin ise güveni kötüye kullanmaktan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan A.U. ile B.D. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheliye ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından idari işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title