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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde Yunanistan'a yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY ve 4 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 kişiyi yakaladı.

Edirne'de jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde Yunanistan'a yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY ve 4 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, son 1 hafta içerisinde 14 terör örgütü şüphelisi Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde yakalanan şüphelilerin 14'ünün terör örgütleri üyesi olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerince yakalananların 10'unun FETÖ/PDY, diğer 4 kişinin ise PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Jandarma Edirne 3. Sayfa Haberler

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