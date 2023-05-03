Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yozgat'ta cinsel saldırı suçundan aranan şüpheli yakalandı

Yozgat'ta cinsel saldırı suçundan aranan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yozgat'ta hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.'yi Aydıncık ilçesi Aktaş Yaylası bölgesinde saklandığı evde yakaladı.

Şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Çekerek Yozgat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title