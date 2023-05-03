Yozgat'ta cinsel saldırı suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Yozgat'ta hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.'yi Aydıncık ilçesi Aktaş Yaylası bölgesinde saklandığı evde yakaladı.
Şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa