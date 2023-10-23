- Yola fırlayan çocuğa aracın çarpması kamerada

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Araböldüren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araböldüren Caddesinde seyir halinde olan Melik Ö., idaresindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki A.O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşen çocuk yaralandı. Kazanın ardından sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında ters istikametten yürüyen annesini refüjde takip eden çocuk yolun karşısına annesinin yanına geçmek istediği sırada aracın çarptığı görülüyor. Kazada yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.