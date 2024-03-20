Yerde yatan yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kavaklı Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çarşamba Pazarı istikametine gitmekte olan Ufuk Güçlü'nün kullandığı 43 ADG 833 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile, Sabriye Köşe'nin kullandığı 07 ARF 838 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA