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Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullandılar

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Kahramanmaraş merkezli yapılan operasyonda depremzedelerin kimlik bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis vurgunu yapan 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin toplamda 200 milyon lira değerinde para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 10 ay önce karakola giden bir kişi, bilgisi dışında adına hesap açıldığını belirtip şikayetçi oldu.

Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: 200 Milyon Lira Vurgun

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis, şikayetle ilgili araştırma başlatırken, kendilerinin bilgileri dışında hesap açıldığına dair şikayetler de artmaya başladı. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kuruldu.

Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: 200 Milyon Lira Vurgun

1000 LİRALIK HEDİYE ÇEKİNE KİMLİK BİLGİSİ

Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000'er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti. Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.

Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: 200 Milyon Lira Vurgun

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

10 aylık çalışma sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişi, Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: 200 Milyon Lira Vurgun

Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullandılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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