Yahyalı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan operasyonda aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada metamfetamin, uyuşturucu hap, kubar esrar ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, F.A'nın kullandığı araç Kopçu Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altında 10 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa