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Yahyalı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan operasyonda aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada metamfetamin, uyuşturucu hap, kubar esrar ve uyarıcı madde ele geçirildi.