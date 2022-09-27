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Van haberleri! Edremit'te polis lüks villaya uyuşturucu baskını yaptı

3. Sayfa Haberleri

Van haberleri! Edremit'te polis lüks villaya uyuşturucu baskını yaptı

Van haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde lüks eve düzenlenen polis baskınında yarım kiloya yakın esrar maddesi ile Hint keneviri ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lüks eve düzenlenen polis baskınında yarım kiloya yakın esrar maddesi ile Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapan, kullanan veya depolayan şahıslara ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda bir şüphelinin lüks evine operasyon yapıldı. Operasyonda 419 kök Hint keneviri bitkisi, 415 gram esrar maddesi, 24.70 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 2 adet hassas terazi, 34 adet voltaj dengeleyici, 1 adet havalandırma motoru, 1 adet LED ışıklandırma, 36 adet ısıtma ve aydınlatmada kullanılan 600 w ampul, 3 adet zaman ayarlı priz, 2 adet ısı ölçer, 1 adet nem ölçer, 8 adet aydınlatma ünitesi ele geçirdi. Olayla ilgili Almanya doğumlu S.A.A. (46) isimli kişi, hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti- 2313 SKM suçlarından işlem yapılarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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