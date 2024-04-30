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Van'da Jandarma Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sentetik ecza hap, elektronik sigara, akaryakıt ve kaçak sigara gibi birçok malzeme bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 39 olayda 46 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 adet elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 adet cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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