Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 26 adet cep telefonu, 168 paket sigara, 14 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca fişeği, 3 adet ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN